San Mauro Pascoli, ha un malore mentre guida, soccorso di carabinieri

SAN MAURO PASCOLI. Nei giorni scorsi una pattuglia di militari della Stazione di San Mauro Pascoli, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio, ha notato un’autovettura che all’improvviso, con una manovra anomala, si accostava lungo un tratto della via Emilia. I militari immediatamente hanno intuito che qualcosa non andava ed hanno effettuato una rapida inversione per raggiungere il veicolo. Avvicinatisi all’abitacolo, si sono accorti che il conducente, un uomo residente nella Valle del Rubicone, era stato colpito da una verosimile crisi epilettica. Immediatamente lo hanno messo in sicurezza, assicurando la regolare respirazione e le prime attività di soccorso, allertando contestualmente il 118 per il tempestivo intervento dei sanitari, giunti dopo pochi minuti, che hanno proceduto al suo trasferimento presso l’ospedale di Cesena, dove ha potuto ricevere le cure necessarie per ristabilirsi.