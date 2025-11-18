San Mauro Pascoli, furti e altri reati: due arresti dei carabinieri

SAN MAURO PASCOLI. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli hanno eseguito due provvedimenti detentivi delle Autorità Giudiziarie di Roma e Pistoia. Il primo riguarda un 43enne italiano - già condannato per reati di furto di veicolo ed estorsione, per fatti avvenuti a Roma nel dicembre 2023 – che lì beneficiava di un procedente provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali. Il secondo per un 28enne albanese - quale presunto responsabile di numerosi furti in abitazione accertati nelle province di Pistoia, Prato e Firenze durante l’anno 2024 – che dall’ottobre scorso era stato sottoposto a una misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità del territorio. Nel breve periodo di permanenza commetteva varie violazioni, accertate e segnalate dai Carabinieri all’Autorità competente, che hanno comportato l’aggravamento della misura con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Gli arrestati si trovano attualmente presso le case circondariali di Rimini e Forlì, a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.