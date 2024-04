San Mauro Pascoli: fiera dell’usato domenica 21 aprile con “Svuota la Cantina”

Domenica 21 aprile dalle 10 del mattino al tramonto torna “Svuota la Cantina” la fiera dell’usato, del riuso, del recupero e della creatività promosso e organizzato dalla Pro Loco Aisém con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, giunta quest’anno alla tredicesima edizione. L’appuntamento è in piazza Mazzini e Battaglini e lungo le vie Pascoli, Garibaldi, Guidi e Nenni dove i tanti espositori che hanno aderito porteranno oggetti che spesso giacciono dimenticati in cantina e che possono invece trovare diversa destinazione e quindi essere recuperati: oggettistica, giocattoli, abiti, libri e prodotti d’uso quotidiano, fino a qualche pezzo antico emerso da un angolo della casa. Inoltre all’interno della fiera non mancheranno artigiani e creatori di ingegno.

Quest’anno si potrà godere anche di un’esposizione di moto d’epoca che nasce dalla passione del sammaurese Antonio Mengozzi e che sarà in grado di emozionare appassionati e semplici curiosi.

Inoltre sarà possibile entrare nel divertente mondo delle auto radiocomandate per giovani e meno giovani con Mini-Z Club Rimini. Si potrà provare il circuito Kyosho con cronometraggio computerizzato con modellini di auto radiocomandate messi a disposizione gratuitamente dal gruppo modellistico o con il proprio modellino. Dalle 11,30 sarà attivo il Food Truck “MeLo Gusto Streetfood”.

L’evento è a ingresso libero. La giornata è realizzata e promossa dalla Pro Loco Aisém con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli. Per informazioni: tel. 388.3623504 – prolocosanmauro@gmail.com – fb Proloco Aisem.