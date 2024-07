San Mauro Pascoli, dopo i vandalismi la celletta rinascerà in mattoni antichi

Progetto approvato per la celletta mariana vicina al Rio Salto. Ora sarà edificata in mattoni antichi e sarà a prova di vandalo. Prima era stata ricavata nel tronco di un albero, ma poi è stata presa di mira dai vandali in 5 distinti episodi (una volta anche con svastiche naziste) e la sesta volta, a dicembre scorso, addirittura è stata incendiata e completamente distrutta. Si trovava lungo la pista ciclopedonale del Rio Salto II° tratto, in un lembo di terreno di proprietà privata.

I due appassionati Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, assieme a Mara Pavolucci e Romano Rocchi, proprietari del terreno non si sono persi d’animo, ed hanno incaricato lo “Studio tecnico architetto Gabriele Nicolini e ingegnere Marco Mazza”, per fare un progetto a regola d’arte. Infatti il progetto ha dovuto passare al vaglio del Comune di San Mauro Pascoli, del Consorzio di bonifica e della Soprintendenza delle belle arti. Ma ora la celletta è pronta a rinascere.

«Siamo appena stati contattati dallo studio che seguiva la pratica per la costruzione della celletta mariana – affermano i volontari - ci è stato comunicato che la pratica per la costruzione della celletta è stata approvata da tutti gli enti preposti. A questo punto possono iniziare i lavori, ma considerata la calura estiva posticiperemo di qualche settimana. Serviranno pochi giorni di lavoro e poi la celletta mariana sarà pronta, abbiamo anche eseguito una prova per vedere il risultato e ci è piaciuta molto. Sarà infatti costruita in mattoni vecchi, che ci ha donato la famiglia Romano Bellavista. Poi metteremo l’immagine della Beata Vergine delle Grazie, la vecchia immagine che è stata danneggiata dall’incendio e il sasso con dipinta la Madonnina. Nel mese di settembre, dopo averlo concordato con il parroco don Paolo, la celletta sarà inaugurata. Faremo una grande festa alla quale inviteremo tutti. La celletta sarà di nuovo dedicata alla Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino al Rio Salto».