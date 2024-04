San Mauro Pascoli, domenica inaugura il nuovo palasport

Domenica 21 aprile alle ore 15.30 alla presenza dell’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano si terrà, in Via Fellini a San Mauro Pascoli, l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport “Pala Guidi”, situato di fianco ai campi sportivi “E’ Re”. Si tratta di un nuovo punto di riferimento per gli amanti dello sport e per la comunità di San Mauro Pascoli.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura che verrà utilizzata per il calcio a 5 e per la pallavolo. Nello specifico il campo da calcio avrà caratteristiche e dimensioni idonee per la disputa di partite per il campionato di serie A, con una tribuna metallica per n. 100 persone. Il progetto è stato realizzato dallo Studio Tecnico Ing. Angelo Farneti per un importo complessivo di 617.722 euro.

Per celebrare questo evento, saranno organizzate diverse attività sportive. Si terrà una partita giovanile di pallavolo, seguita da un incontro tra la squadra Amministratori and friends e una squadra di calcetto femminile del territorio. Sarà un’occasione per dimostrare la dedizione e la passione per lo sport presenti nella nostra comunità. La cerimonia di inaugurazione includerà i discorsi delle autorità locali, seguiti dal taglio del nastro. Tra gli interventi ci saranno il sindaco Luciana Garbuglia, l’assessore allo sport Tiziano Bianchini, l’Assessore ai lavori pubblici Fausto Merciari e l’assessore regionale Paolo Calvano. Infine, l’Associazione Torre preparerà una merenda per tutti i presenti, gentilmente offerta dall’Azienda Agricola Guidi.