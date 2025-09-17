San Mauro Pascoli: domenica 21 settembre la Festa dello Sport con il Palio del Ciabattino

Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 16 nel centro storico di San Mauro Pascoli, torna la Festa dello Sport organizzata dall’Associazione Sportiva Rubicone in Volley in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’apertura ufficiale dell’evento sarà accompagnata da musica e animazione. A seguire, per tutto il pomeriggio, bambini e ragazzi potranno cimentarsi in diverse discipline grazie alle associazioni sportive locali che organizzeranno attività, prove e dimostrazioni.

Grande novità di quest’anno sarà il ritorno, dopo alcuni anni di pausa, del Palio del Ciabattino, che animerà Piazza Battaglini con batterie di qualificazione, semifinali e finali tra i vari rioni che costituiscono San Mauro Pascoli (il Rione Centro, il Rione San Cono, il Rione Castello, il Rione Casetti Bruciaticcio, il Rione Alberazzo, il Rione via Cupa, il Rione Bastia, il Rione Rio Salto, il Rione Villagrappa, il Rione Cagnona, il Rione Campo Sportivo e il Rione Torre) e che si contenderanno la vittoria.

In Piazza Battaglini, dalle ore 17 alle ore 18 si terranno prove aperte di discipline sportive rivolte agli adulti.

Alle 19 avranno inizio le esibizioni sportive e, a seguire, le premiazioni degli sportivi sammauresi: quest’anno verranno riconosciuti cittadini che, pur non iscritti a società, hanno saputo distinguersi per impegno e passione sportiva. La serata proseguirà con la presentazione delle squadre sammauresi e i saluti istituzionali. Gran finale con musica e dj set fino alle ore 21.

“La Festa dello Sport è un’occasione speciale per ritrovarci come comunità e per celebrare insieme lo sport in tutte le sue forme. - dichiara il sindaco Moris Guidi - È un evento che unisce e che porta energia positiva nel cuore del paese. Invito tutti a partecipare, sarà una serata ricca di emozioni e divertimento e ringrazio tutte le Associazioni sportive di San Mauro che permettono, durante l’anno, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di praticare sport.”

“Lo sport è un linguaggio universale di crescita e socialità. Con questa festa vogliamo offrire a grandi e piccoli un pomeriggio di giochi, di scoperta e di passione, ma anche valorizzare l’impegno di chi, ogni giorno, porta avanti i valori della nostra comunità sportiva. - aggiunge l’assessore allo sport Tiziano Bianchini - Siamo particolarmente contenti di riproporre, dopo anni di pausa, il Palio del Ciabattino: una tradizione che torna ad animare la piazza e che, ne siamo certi, farà divertire tutti.”