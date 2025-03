San Mauro Pascoli, consegnate più di mille firme in Comune per dire no alla piazza chiusa

Petizione popolare contro la chiusura di piazza Mazzini: consegnate le firme in Municipio. Gli esercenti commerciali in sede fissa, gli ambulanti e una parte dei cittadini sono nettamente contrari al giro di vite previsto nell’area davanti al Municipio e hanno promosso, un mese fa, una raccolta firme che ha superato le mille adesioni.

Le motivazioni

«Siamo contrari alla chiusura della piazza – aveva detto nelle settimane scorse direttamente al sindaco anche Raffaele Bernabini, presidente di Confcommercio a San Mauro Pascoli –. Sarebbe un colpo mortale alla vitalità del paese: un centro imprigionato non serve a nessuno. Confcommercio chiede una progettualità che valorizzi commercio, turismo e terziario, tra cui interventi di rigenerazione urbana che rimettano in circolo edifici non sfruttati o sottoutilizzati e un rilancio del turismo con maggior sinergia tra la riviera e la collina».

Sandro, titolare del ristorante “Pizoun”, uno dei più battaglieri del gruppo spontaneo “La piazza di tutti”, aggiunge: «Sono contrari alla chiusura tutti i commercianti della piazza, compreso gli ambulanti del mercato settimanale e vari residenti. La raccolta firme ha visto un’adesione massiccia: oltre mille quelle che abbiamo depositato nei giorni scorsi in municipio. Chiediamo di essere ascoltati davvero, non solo di essere sentiti, ma di essere coinvolti nelle decisioni. La chiusura causerebbe una perdita di incassi e a seguire di numerosi posti di lavoro».

Il sondaggio

Di recente il Comune di San Mauro Pascoli ha effettuato un sondaggio sulla qualità della vita, con indicazioni anche sulle barriere architettoniche, attraverso questionari che sono stati compilati da 100 cittadini nell’ambito del percorso partecipativo per l’elaborazione del “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche” (Peba). Quel progetto è stato finanziato dalla Regione con un contributo di 18mila euro e il Comune si è avvalso dello Studio Adr. Sandro rimarca che dalle risposte «è emerso un giudizio positivo sul traffico veicolare presente in centro a San Mauro Pascoli, ritenuto accettabile dal 72% dei cittadini. A questo punto, occorre che il Comune riconsideri il progetto per una piazza Mazzini chiusa al traffico, col posizionamento di maxi fioriere che sono barriere architettoniche. La gente che ha firmato la petizione chiede che non si stravolga nulla, visto che la piazza è di tutti».

Infine, un appello: «Chiediamo con forza che il rendering del nuovo progetto voluto dall’amministrazione comunale venga pubblicato sia sui social cittadini e sia sui siti istituzionali del Comune. In questo modo i cittadini potranno vederlo, senza trovarlo poi preconfezionato e definitivo».