San Mauro Pascoli, Confcommercio: “No alla chiusura dell’accesso principale alla piazza”

Potenziare l’offerta commerciale e dei pubblici esercizi di San Mauro Pascoli e incrementare gli eventi che pure già comprendono punte di eccellenza come la storica fiera di San Crispino e il processo a villa Torlonia di Ferragosto che da anni Confcommercio chiede possa avere un prolungamento con un grande evento notturno dopo le 22 di intrattenimento in centro. In una logica costruttiva e di proficua collaborazione sono stati questi i temi approfonditi nell’incontro tra il sindaco Moris Guidi e il presidente di Confcommercio San Mauro Pascoli Raffaele Bernabini e il responsabile territoriale Paolo Vangelista. Era presente anche il vicesindaco Stefania Presti. “Valorizzeremo la piazza con l’apertura del bar sotto il Comune : - ha osservato il sindaco – e cercheremo di favorire l’aumento di attività che servono a rendere più attrattiva la nostra città anche per quel che concerne i pubblici esercizi, che sono un biglietto da visita del comune. Ci sono realtà di alto livello come Santarcangelo, con quelle non possiamo competere per evidenti ragioni, ma possono indirizzarci e di certo si può lavorare per aumentare il nostro livello di attrattività. Questo è un obiettivo della nostra amministrazione comunale”.

Il sindaco ha annunciato anche la chiusura dell’attuale accesso principale alla piazza Mazzini da via XX Settembre e che poi esce verso via Pascoli, intervento che rientra nel progetto di riqualificazione del centro storico e nello specifico delle piazze Mazzini e Battaglini per lavori e il presidente di Confcommercio si è dichiarato assolutamente contrario. “Concordiamo - ha affermato Bernabini - sul fatto che l’attuale situazione dei parcheggi selvaggi a ridosso della fontana e del bar nella piazza sia deprecabile, ma non si tratta di una ragione sufficiente per chiuderne l’accesso principale perché ciò può divenire un colpo mortale alle a già esigua vitalità del paese. Un centro imprigionato non serve a nessuno, a chi ci va e a chi ci lavora”.

Perfetta identità di vedute, invece, da parte del sindaco e Confcommercio sulla necessità di realizzare un grande evento che faccia pendant con la fiera di San Crispino, sui si concorda che si è confermato l’evento polarizzante di San Mauro. “Bisogna ragionare – hanno concordato Guidi e Bernabini – su un evento che possa coinvolgere anche il tessuto economico, commerciale e sociale. Sul filone culturale, la valutazione di Comune e Confcommercio, è similare: la valorizzazione del brand pascoliano è un valore aggiunto di San Mauro e le tante iniziative sono apprezzate. Preoccupazione comune per la crisi del comparto moda, che insidia il pilastro distrettuale dell’economia territoriale, punto di forza insieme a turismo e cultura.