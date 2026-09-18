San Mauro Pascoli, Comando di Polizia Locale: inaugurata la nuova sede

Oggi, venerdì 18 settembre sono stati inaugurati i nuovi locali del Comando di Polizia Locale di San Mauro Pascoli nella rinnovata sede di via Nenni. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Moris Guidi e la giunta comunale, i consiglieri comunali, i tecnici del Comune di San Mauro Pascoli che hanno seguito la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il Comandante della Polizia Locale Cristiano Antonini e i suoi dieci agenti della Polizia Locale, i rappresentanti delle imprese che hanno eseguito i lavori, il direttore dei lavori.

Presenti anche la consigliera regionale Francesca Lucchi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli Antonio Marini insieme al Brigadiere Sestili, Massimiliano Corzani Presidente del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Forlì, il Luogotenente Rullo e il Maresciallo Giovanardi della Guardia di Finanza di Cesenatico, il Sottocapo Capasso della Capitaneria di Porto di Cesenatico e l’ex sindaca Luciana Garbuglia.

Dopo gli interventi istituzionali e la benedizione impartita dal nuovo parroco di San Mauro don Alessio Alasia, sono stati visitati nuovi locali. Al termine è stato offerto a tutti i presenti un buffet allestito e curato dall’Associazione Torre.

I lavori di adeguamento della struttura al primo piano di Via Nenni 2 (in precedenza sede della direzione didattica) sono iniziati nel mese di febbraio e sono stati ultimati in maggio.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 120.000 euro, spesa sostenuta interamente dal Comune di San Mauro Pascoli con risorse proprie.

L’intera struttura, comprendente anche la Sala Polivalente “A. Gramsci” e la Scuola Materna “La Rondine”, negli anni precedenti, era già stata oggetto di interventi di efficientamento energetico (sostituzione infissi, sostituzione con lampade a led, coibentazione dei controsoffitti e sostituzione del generatore di calore), miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali interni sono stati adeguati agli ambienti di lavoro per la Polizia Locale che con questo spostamento avrà a disposizione spazi più ampi e funzionali. I lavori di adeguamento della struttura hanno compreso il rifacimento completo dei servizi igienici, resi di idonee dimensioni e dotati di docce; la realizzazione di un nuovo bagno per utenti e persone con disabilità e la creazione di locali spogliatoi per gli agenti. Gli interventi hanno inoltre riguardato la sistemazione degli impianti elettrici in tutti gli ambienti di lavoro, l’installazione di aria condizionata, la riorganizzazione delle postazioni di lavoro, la realizzazione del front office e l’installazione dell’impianto Radio Tetra per le funzioni istituzionali ed emergenziali.

Tra le nuove dotazioni anche due DAE (Defibrillatori Automatici Esterni), donati al Comando dalla filiale sammaurese di Riviera Banca, che saranno installati a bordo di due auto di pattuglia e permetteranno agli agenti di prestare un immediato primo soccorso sul territorio, abbattendo i tempi di risposta nelle emergenze cardiocircolatorie.