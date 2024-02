San Mauro Pascoli, carnevale pieno di gente e i numeri vincenti della lotteria - Gallery

Carnevale baciato dal sole con 18 carri allegorici. Ieri la 36a edizione della manifestazione carnevalesca è andata in archivio con tante note positive, a cominciare dal pubblico, formato soprattutto da famiglie, molto numeroso. La festa è iniziata dalle 14,30 e poi è andata avanti per ore, prima con un giro a piedi e poi due con i carri, con il secondo con il lancio di caramelle e coriandoli. Non risultano imprevisti, solo un paio di cellulari smarriti da persone del pubblico.

La kermesse è stata organizzata dal Comitato attività ricreative della parrocchia, dall’Anspi, dalle scuole dell’infanzia e primaria, con il patrocinio del Comune. Protagonisti del pomeriggio in festa sono stati i carri mascherati, che hanno sfilato nelle principali piazze e vie del centro storico, allestiti dopo mesi di lavoro da centinaia di volontari. Il tutto nel segno dell’ingresso gratuito, caratteristica che da sempre caratterizza l’evento sammaurese.

Al termine delle sfilate dei carri allegorici sono stati estratti i tagliandi dell’attesa lotteria. Ricchi i dieci premi messi in palio: un buono vacanza del valore di mille euro (tagliando 4837), una settimana per due persone a Moena (7966), buoni acquisti alimentari e frutta da 300 euro (3463), 200 (5052) e 100 (4862). Poi dal 6° al 10° estratti un prosciutto a testa (ai numeri 6994, 2482, 6928, 0179, 4319).