San Mauro Pascoli: calzaturiero, ecco i 18 diplomati al corso di alta specializzazione

Consegnati i Diplomi ai 18 partecipanti al Corso di alta specializzazione IFTS nel calzaturiero “Tecnico per la progettazione calzaturiera tra digitalizzazione e green economy”. Complessivamente sono state 800 le ore del Corso tra formazione aziendale e in aula nella scuola del Cercal a San Mauro Pascoli, in un progetto che ha visto il diretto coinvolgimento di istituti formativi a vario livello (Marie Curie di Savignano, ISIA di Faenza, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Bologna) e diverse imprese del territorio. A consegnare i riconoscimenti è stato l’assessore regionale alle attività produttive Vincenzo Colla in occasione dell’inaugurazione dell’incubatore Tech4Fashion Hub a Villa Torlonia. Presenti anche la sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, Andrea Gozi di Romagna Banca Credito cooperativo, il Presidente e la direttrice del Cercal, Marco Piazzi e Serena Musolesi.

Questi i giovani che hanno conseguito il diploma: Luca Alessio, Claudia Alpi, Serena Balboni, Carolina Bazzocchi, Martina Bellavista, Arianna Bertotto, Veronica Bertozzi, Nicole Bianchi, Matilde Bisacchi, Greta Giannini, Vianna Ladeira Alessandra Eduarda, Francesco La Donna, Luniewska - Olga Turci, Anna Mascella, Nadir Methlouthi, Palmira Nugnes, Angela Salimbeni, Daniela Valentini.