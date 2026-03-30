San Mauro Pascoli, barche a vela senza barriere: progetto e accordo con la Lega Navale Italiana

San Mauro Pascoli
Lo scafo del progetto “Malupa 5.0” in mare
Lo scafo del progetto “Malupa 5.0” in mare
La seduta speciale sulla barca
La seduta speciale sulla barca

Il Centro Nautico Adriatico di via Cagnona nuova compie un altro passo importante per la diffusione della vela. Questa volta l’obiettivo è puntato sul mondo della disabilità. È stata appena avviata una collaborazione con la Lega Navale Italiana sul progetto “Malupa 5.0”, una barca a vela innovativa, sostenibile e spiaggiabile. La deriva entra a fare parte della flotta solidale dell’ente che opera sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e conta in tutta Italia 260 sezioni o delegazioni e oltre 60mila soci.

La barca costruita dal cantiere romagnolo risponde a 5 requisti: accessibilità, flessibilità, sostenibilità, sicurezza e inclusività. E risponde soprattutto all’obiettivo della Lega Navale che è quello di rendere il mare accessibile a tutti. «Dal punto di vista tecnico – spiegano dal cantiere sammaurese – “Malupa 5.0” è pensata per abbattere ogni barriera. La poppa aperta, il layout di coperta privo di ostacoli e le guide integrate nel piano di calpestio consentono alle persone con disabilità o ridotta mobilità di salire a bordo senza l’ausilio di gruette. In presenza di equipaggi misti o composti da persone normodotate, la deriva può essere configurata con comode sedute laterali adatte a ogni età. La versatilità è uno dei suoi punti di forza: le quattro guide equidistanti sul piano di calpestio permettono di installare da una a quattro sedute con rotazione a 360 gradi, offrendo all’equipaggio la possibilità di trovare l’assetto ideale, mantenere il pieno controllo delle manovre e gestire ogni fase della navigazione con massima visibilità, anche in prossimità dell’albero».

Lo scafo è lungo 4,70 metri e largo 2,10. L’immersione varia da 20 centimetri a 1,30 metri. Può ospitare fino a 5 persone.

La collaborazione fra il Centro Nautico Adriatico e la Lega Navale Italiana non si limita all’ampliamento della flotta. L’obiettivo è «sviluppare un percorso strutturato che prevede la formazione degli istruttori Lni sull’utilizzo della “Malupa 5.0” e la partecipazione congiunta a progetti, eventi e manifestazioni nautiche». La Lega Navale Italiana metterà inoltre a disposizione del Centro Nautico Adriatico la propria consolidata expertise nautica, contribuendo al continuo perfezionamento del progetto e al suo sviluppo futuro.

«Ringrazio l’ammiraglio Marzano e tutta la Lega navale Italiana per la disponibilità e il supporto con cui, attraverso questa partnership, porteremo la cultura dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere nel mondo della nautica – dichiara Luca Bracci, imprenditore e amministratore del Centro Nautico Adriatico –. La vela è, come tutto lo sport in realtà, un forte driver per la comunicazione di messaggi etici e sostenibili, valori che guidano e accomunano la Lega Navale e il nostro cantiere. Grazie all’accordo, la nostra presenza nel territorio sarà maggiore e più organizzata, il nostro obiettivo è di far conoscere il progetto “Malupa 5.0” al maggior numero di associazioni e onlus italiane che si adoperano per il benessere delle persone con disabilità».

Gli scafi “Malupa 5.0” a disposizione della Lega Navale sono già quattro, ma c’è in programma di incrementare la flotta.

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