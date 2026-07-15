San Mauro Pascoli, Baldinini riparte: aumento di capitale e piano quadriennale per crescere del 40%

Si apre un nuovo, ambizioso capitolo per Baldinini. Dopo aver incassato l’ampio semaforo verde dai creditori nell’ambito del piano di risanamento, lo storico marchio di calzature di San Mauro Pascoli dà ufficialmente il via a una profonda fase di rilancio industriale, commerciale e stilistico.

La svolta strategica e finanziaria è stata resa possibile dall’ingresso di un nuovo azionista di riferimento, leader internazionale nella produzione di calzature, che ha iniettato fresche risorse attraverso un aumento di capitale mirato a blindare il patrimonio e a sostenere la crescita. Con il 2026 si apre così un piano industriale quadriennale guidato da un rinnovato Consiglio di Amministrazione, composto dal presidente Giuseppe Pallini, dal chief restructuring officer Daniele Piazzalunga e da Alessandro Santamaria, alla guida di strategia, marketing e sviluppo. L’obiettivo sul tavolo è chiaro e di grande impatto: far correre il fatturato oltre il 40% entro i prossimi quattro anni.

La nuova rotta è già stata tracciata a Pitti Uomo con la presentazione della collezione Primavera-Estate 2027, battezzata “Adagio Italiano”. Questa linea incarna l’evoluzione stilistica del brand, che punta su un lusso contemporaneo fatto di forme pulite, leggerezza e versatilità, arricchendo l’offerta a partire dal prossimo anno anche con borse e piccola pelletteria.

Sul fronte commerciale, pur mantenendo salde le radici nei mercati storici come l’Italia, l’Est Europa e i Paesi CIS, Baldinini punta ora a conquistare nuove aree strategiche, con focus particolare su Asia ed Emirati Arabi Uniti. Il piano di espansione prevede il rafforzamento della rete retail, che conta già oltre 50 boutique monomarca, attraverso nuove aperture tra cui il punto vendita nel Roma Outlet Village entro l’autunno del 2026 e un nuovo flagship store nel 2027. Questo sviluppo fisico viaggerà in parallelo con una decisa accelerazione dell’e-commerce e dell’omnicanalità integrata grazie all’uso di intelligenza artificiale e sistemi avanzati di gestione del cliente, avendo sempre come quartier generale commerciale lo showroom milanese di via Bigli.