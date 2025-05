San Mauro Pascoli, Baldinini chiude il reparto produzione: trenta posti a rischio

La storica azienda di calzature Baldinini chiude il reparto di produzione. Una brutta notizia per tutto il comparto: se finora infatti avevano ceduto solo alcuni piccoli imprenditori, ora anche i grandi scricchiolano.

La decisione è stata annunciata solo la settimana scorsa alle organizzazioni sindacali, con eventuali possibilità di ripensamento aziendale che al momento appaiono ridotte al lumicino.

Segnali di preavviso

Il 5 maggio scorso al tavolo dei relatori di una serata organizzata a San Mauro, su un tema non economico, era stato invitato a portare un saluto anche Gimmi Baldinini, patron dell’omonimo marchio calzaturiero.

Già in quell’occasione l’imprenditore aveva sorpreso i presenti annunciando problemi grossi: «Fare calzature e moda in questo periodo – aveva detto – è molto differente rispetto agli anni Sessanta. Il mondo della moda oggi è molto più complicato. In questi tempi moderni devi lavorare con passione, costanza e tenacia per sorprendere il mercato, ma è sempre più dura. Le nuove collezioni delle calzature devono distinguersi per emergere e trovare mercati appetibili. Il mondo della scarpa aveva negli ultimi decenni trovato canali di sbocco commerciale in Russia. Adesso questo mercato non esiste più e non ci sono altri Paesi al mondo dove una scarpa di qualità possa ricavare fette importanti di mercato e su cui investire per aprire nuovi canali. Questo è decisamente un momento molto complicato» .