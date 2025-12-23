San Mauro Pascoli, approvato il piano contro le barriere architettoniche

Venerdì 19 dicembre, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli, è stato approvato con voto unanime il PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Per questo documento di programmazione, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di circa 18.000 €, il Comune si è avvalso della consulenza del Dott. Fantini dello Studio A.D.R. Il percorso, che ha portato alla stesura del Piano approvato, ha visto la partecipazione attiva della comunità di San Mauro Pascoli, attraverso dati derivati dai quasi 100 questionari compilati dai cittadini stessi e dalle associazioni del territorio, nell’ambito del percorso partecipativo iniziato nel 2024.

“Siamo fieri di essere tra i primi Comuni del nostro territorio ad approvare questo documento che porne le basi e le linee guida per la progettazione futura delle opere pubbliche a San Mauro Pascoli e andrà ad eliminare progressivamente le barriere, per rendere la nostra città accessibile a tutti - dichiara il Sindaco Moris Guidi – È nostra opinione che sia doveroso, da parte della comunità e dell’Amministrazione, farsi carico delle esigenze dei soggetti più vulnerabili e soddisfare le esigenze della fascia più fragile dei cittadini: non è quindi un atto di cortesia, ma un dovere di tutti noi.”

Il PEBA rappresenta un vero e proprio documento di programmazione strategica. Il Piano consiste in una mappatura di tutto il territorio comunale e degli edifici pubblici, fornendo un quadro chiaro e dettagliato degli ostacoli, delle barriere e delle criticità a cui porre rimedio. Il PEBA tuttavia non si limita alla fotografia dell’esistente, ma traccia le possibili soluzioni per proseguire il percorso di graduale abbattimento degli ostacoli architettonici, sia sul territorio urbano che negli edifici pubblici, e definisce le linee guida che saranno vincolanti per tutte le opere pubbliche che verranno progettate e realizzate in futuro. “Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – conclude il Sindaco – non deve intendersi come documento statico, ma verrà di volta in volta aggiornato ed integrato, proprio per andare ad intercettare tutto ciò che ostacola la piena fruibilità della città pubblica”.