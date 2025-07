San Mauro Pascoli, addio ad Antonio Magnani, imprenditore pioniere del polo calzaturiero

È morto a 94 anni un pioniere del settore calzaturiero. Antonio Magnani, detto “Togno”, ha creato dal nulla in via Rimini e gestito per decenni, col fratello Giovanni detto “Giovannino” (scomparso anni fa), il calzaturificio Magnani. Un’attività che ha poi lasciato quando è andato in pensione, con i figli che hanno intrapreso altre attività.

Ha lasciato la moglie Graziana, i figli Massimo (noto medico, ex primario dell’Unità operativa di otorinolaringoiatria dell’ospedale Bufalini di Cesena) con Paola e Lorenzo con Catia, le nipoti Alice, Giada, Manuela, Silvia, le pronipoti Nina, Emma, Ebe, unitamente ad altri parenti, amici e tanti conoscenti.

I funerali si sono svolti ieri nella chiesa parrocchiale di San Mauro La salma è stata cremata e le ceneri tumulate nel locale cimitero.