San Mauro Pascoli, addio ad Amedeo Baiocchi, fu il primo importatore della birra Beck’s in Romagna

San Mauro Pascoli piange la scomparsa di Amedeo Baiocchi, a 88 anni. Storico imprenditore del settore del beverage, la sua è la storia del self made man in Romagna negli anni del boom. Azienda che nasce nel 1963 in un garage, primo importatore della Beck’s in Romagna con l’aneddoto dei cartoni della birra caricati su una utilitaria priva di sedili per avere più spazio. Riforniva la nascente industria del turismo in Riviera tanto da ottenere lo storico riconoscimento di primo italiano all’evento Schaffermahlzeit organizzato dalla Camera di Commercio di Brema. L’azienda si era ampliata con altri marchi rilevanti sino ad arrivare a 45 dipendenti. Un anno importante è il 2008 quando fonda insieme alla famiglia Boschetti e ad altri soci, il gruppo distributivo Blubai a Cesenatico, mantenendo l’azienda a San Mauro per la vendita all’ingrosso. L’azienda di San Mauro oggi è guidata dal figlio Alessandro, mentre Daniele opera in Blubai. Oltre ai figli, lascia la moglie Anna, insieme ai 7 nipoti. Baiocchi per tanti anni è stato impegnato in politica come consigliere per la Democrazia Cristiana. L’ultimo saluto lunedì prossimo alle 15 nella chiesa di San Mauro Pascoli.