San Mauro Pascoli, addio a William Barducci, calciatore e allenatore

SAN MAURO PASCOLI. Addio al calciatore e allenatore di calcio William Barducci. Avrebbe compiuto 70 anni il 5 giugno. Cresciuto nelle giovanili della Sammaurese, attaccante rapido e lucido dentro l’area si mise in mostra giovanissimo a Bellaria, tanto da approdare nel 1977, a 21 anni, alla Fiorentina in serie A. In viola giocò solo 6 partite di Coppa Italia, realizzando però 3 reti: doppietta nel 2-2 in casa dell’Inter (poi vincitrice della manifestazione) e un gol nel 2-0 al Torino. Nell’estate 1978 Barducci fu ceduto in Serie C al Livorno. Da qui a Montecatini, Spezia e Lucchese, sempre in terza serie, dove visse le sue stagioni migliori con 54 presenze e 20 reti. Dalla Lucchese passò al Fano prima di chiudere la carriera al Pontedera.

Come allenatore, Barducci ha fatto bene per due stagioni al Faenza (dal 1989 al 1991) e benissimo al Gualdo, che condusse nel 1992 alla prima, storica promozione tra i professionisti. Fu, quella di Gualdo, l’ultima esperienza da capo allenatore. Poi per anni ha fatto il vice di Corrado Benedetti.