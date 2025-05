San Mauro Pascoli, addio a Luigi Brancato, colonna della Cisl Romagna

Tutta la Cisl Romagna ricorda Luigi Brancato, scomparso ieri e per tanti anni dirigente della Federazione dei Pensionati di Forlì- Cesena. Nel 2013 era diventato il primo Segretario della FNP CISL Romagna, creatasi dall’unificazione delle Cisl delle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini. Una volta lasciato l’incarico si è dedicato ad Anteas, associazione di volontariato della CISL, di cui è stato presidente regionale ed impegnato da sempre nel territorio di Cesena e del Rubicone dove risiedeva.

“Ricorderemo per sempre Gigi – affermano il Segretario generale della Cisl Romagna Francesco Marinelli e la Segretaria generale dei Pensionati CISL Romagna Maria Antonietta Aloisi- come dirigente sindacale attento, soprattutto alla difesa dei più fragili e alle politiche sociosanitarie in loro supporto. E’ stato un dirigente determinato e capace di guidare una neonata federazione dei pensionati romagnola. Una volta concluso il suo incarico è stato sempre attivo rappresentando la FNP nel Comitato consultivo misto, organismo con il compito la verifica e supporto al miglioramento della qualità dei servizi offerti da Ausl.”.

“Vogliamo rammentare anche il suo impegno in Anteas - afferma Lazzaro Dall’Acqua presidente Anteas Cesena- seguendo sempre i valori della solidarietà e della gratuità, offrendo tanti servizi ai pensionati più in difficoltà che avessero necessità di cure o trasporti. Ha fortemente voluto la crescita di Anteas nei comuni del Rubicone, sostenendo insieme a Roberto Ambroni e tutti i volontari la creazione dell’ambulatorio sociale Anteas di San Mauro Pascoli, che quest’anno festeggerà i 20 anni di attività”.

“Per questo nel ricordarlo- concludono tutti i dirigenti Cisl Romagna- vorremmo ancora dirgli grazie per l’impegno e la passione dedicati alla CISL”.

Luigi Brancato, classe 1941, era siciliano d’origini e romagnolo d’adozione. Giunto in Romagna per amore risiede nell’area del Rubicone prima Savignano poi San Mauro Pascoli dal 1968 dopo aver sposato Gabriella dalla cui unione è nato Giampaolo oggi professionista nel settore dell’’Import/Export. Brancato da sempre ha operato negli ambiti della sanità lavorando per l’Inam (istituto nazionale assistenza e malattia), per consorzi socio sanitari e come economo in ospedali del territorio e nel distretto sanitario del Rubicone. Contemporaneamente ha seguito la sua passione per il giornalismo e si è impegnato politicamente nella vecchia Dc. Per 16 anni è stato dirigente della Federazione dei Pensionati CISL, divenendo prima segretario generale della Fnp di Forlì Cesena, e dal 2013 Segretario della FNP CISL Romagna. Ha ricoperto anche incarichi a livello di CISL regionale.

I funerali si svolgeranno sabato alle ore 14, presso la Chiesa Parrocchiale di San Mauro Pascoli.