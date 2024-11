San Mauro Pascoli, addio a Gilberto Montemaggi: mercoledì il funerale

Due comunità in lutto per la morte del 73enne Gilberto Montemaggi. Domenica mattina, davanti al centro sociale “Secondo Casadei” a Savignano, si è accasciato a terra, colto da un infarto. Inutile l’arrivo dell’ambulanza, nonostante i tentativi di rianimarlo. Era molto noto a San Mauro Pascoli, dove viveva ed era stato prima candidato sindaco come indipendente per il centrodestra e poi capogruppo di minoranza dal 2009 al 2014, e a Savignano, dove aveva presieduto la Confcommercio prima e la Licom poi, e ora era presidente del centro sociale.

Il sindaco Moris Guidi commenta: «Pur essendo su schieramenti opposti, nei 5 anni in cui è stato capogruppo di minoranza, non è mai mancato il rispetto reciproco. Una grave perdita per la nostra comunità».

Montemaggi lascia la moglie Liala, i figli Marco e Matteo, la nuora Michaela, la nipote Ariel e altri parenti. Il funerale si svolgerà domani, mercoledì 27 novembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Mauro.