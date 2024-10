San Mauro Pascoli, abbattimento delle barriere architettoniche: un questionario per i cittadini

L’Amministrazione comunale di San Mauro Pascoli ha affidato il servizio di progettazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha come obiettivo il rilevamento, la progettazione e la pianificazione di interventi per rendere la città sempre più accessibile per tutti i cittadini.

“Si tratta di uno studio ampio e strutturato – commenta il sindaco Moris Guidi – che chiuderà il suo iter progettuale nel 2025 con l’approvazione finale del Piano stesso. Fino a venerdì 31 gennaio i cittadini, compilando, in forma del tutto anonima, il questionario online collaboreranno nella redazione della base conoscitiva di partenza per la predisposizione del PEBA. Ciascun contributo sarà prezioso e aiuterà gli uffici nelle operazioni di mappatura preliminare alla redazione del P.E.B.A., strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Questo Piano infatti è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in città. È dunque importante la partecipazione di quanti, persone con disabilità motorie, anziani, bambini, ipovedenti e non vedenti, persone sorde, caregivers familiari, ritengono di poter dare un contributo all’iniziativa avviata dall’Amministrazione comunale”.

Per compilare il questionario è necessario collegarsi alla homepage del sito del Comune di San Mauro Pascoli (https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=42607), entro venerdì 31 gennaio 2025.