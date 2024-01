San Mauro Pascoli, 5 generazioni di donne da 1 a 92 anni nella stessa famiglia

Cinque generazioni da 1 a 92 anni. Un piccolo record in rosa che si divide tra la Sicilia e la Romagna. In particolare San Mauro Pascoli dove nonna Eliana è arrivata oramai da un quarto di secolo e di conseguenza ha trasferito qui le nuove generazioni, ma anche la trisavola e bisnonna della Sicilia ora amano la terra di Giovanni Pascoli.

La trisavola si chiama Carmela Foti, ha 92 anni, è nata e crescita in Sicilia, moglie di Peppino Gurgone venuto a mancare qualche anno fa, ha vissuto la guerra e ha tirato su una grande famiglia oggi molto unita. Una donna con una forza straordinaria. Per fare un esempio: quando la pronipote ha acquistato casa l’anno scorso ha preso l’aereo dalla Sicilia ed è venuta in Romagna per farle i complimenti e per andare a vedere come si era sistemata l’amata pronipote. Poi c’è la bisnonna, Grazia Gurgone, 72 anni, donna forte e dedita alla famiglia, nata e cresciuta in Sicilia. Ex dipendente del tribunale di Siracusa ama la sua terra, ma dalla pensione in poi si divide tra la Sicilia e la Romagna, dove ha acquistato anche un piccolo appartamento per stare vicina ai nipoti. Quindi c’è una nonna “giovane”, Eliana Iapichello, 46 anni, trasferita per sua libera scelta in Romagna nell’anno 2000, ha cresciuto da sola i suoi due figli e considera la Romagna la sua seconda (al pari della prima) casa. Oggi non potrebbe però stare più lontana da San Mauro Pascoli, dove è un’insegnante molto amata di scuola primaria. Poi c’è mamma Giulia Centamore, 28 anni, nata in Sicilia, ma che si è trasferita in Romagna quando aveva 5 anni. Si sente quindi sammaurese a tutto tondo, visto anche che il suo compagno è un romagnolo doc. Infine c’è l’ultima arrivata: Bianca Cavannini, che ha solo un anno ed è nata a Rimini. È una bambina fortunata perché è circondata da una famiglia longeva e molto unita, sia quella materna che quella paterna.