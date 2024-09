San Mauro, meno presenze straniere ma il sindaco è ottimista

SAN MAURO PASCOLI. Il Sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, esprime soddisfazione per i risultati della stagione turistica 2024 legati alla località balneare di San Mauro Mare. In particolare, gli arrivi totali sono cresciuti del +5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato degli arrivi italiani segna un aumento del +2,8%, mentre un risultato straordinario si registra per quanto riguarda gli arrivi stranieri, che sono aumentati del +19,3%. Le presenze totali (numero di pernottamenti) mostrano però una stabilità positiva, con una leggera crescita del +0,6%. In dettaglio, le presenze italiane sono aumentate del 1,3%. Si registra invece una flessione nelle presenze straniere del -1,9%, un dato che comunque non incide sul bilancio complessivo, grazie all’importante crescita degli arrivi.

«I risultati di questa prima parte dell’anno sono molto incoraggianti, e dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta, - ha commentato il Sindaco Moris Guidi – San Mauro Mare si conferma una località capace di attrarre un pubblico sempre più variegato e internazionale, grazie alla qualità dei servizi, alla bellezza delle nostre spiagge e alla cordialità degli operatori turistici. Anche la lieve flessione delle presenze straniere non ci preoccupa, in quanto i segnali generali sono comunque estremamente positivi».

«La crescita degli arrivi», aggiunge il primo cittadino, «soprattutto dall’estero, ci dimostra che San Mauro Mare ha un grande potenziale di sviluppo a livello internazionale. Continueremo a investire in servizi e infrastrutture, mantenendo alta la qualità dell’offerta, per fare in modo che i nostri turisti, italiani e stranieri, scelgano di tornare ogni anno.