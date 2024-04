San Mauro Mare, un doppio lavoro per ripristinare la spiaggia “mangiata”

Sabbia, scogliere e lavori per lanciare l’estate turistica. Da ieri un maxi pontone sta spostando e sistemando le scogliere davanti alla spiaggia di San Mauro Mare per evitare che il fenomeno di erosione “mangi” la spiaggia di sabbia dorata tanto cara ai turisti. Poi seguirà il ripascimento prima della bella stagione per riallungare la spiaggia.

Nelle settimane scorse si è svolto prima un “Intervento di progetto di ripristino del profilo di spiaggia antecedente a eventi meteomarini erosivi del 2023/2024” come da progetto redatto dal tecnico geologo Giancarlo Faina, dopo l’approvazione del Comune del relativo quadro economico dell’intervento pari a circa 50mila euro. Nel corso dell’estate/autunno 2023, in concomitanza con importanti eventi meteo-marini, si era verificata una forte erosione della linea di costa nella zona a sud-est, per una lunghezza di circa 200-250 metri, a ridosso del confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina. Tale erosione aveva comportato la perdita di almeno 20-25 metri di spiaggia, con spostamento della linea di battigia fino al muro di protezione degli abitati realizzato nel secondo dopoguerra e fino a ridosso degli stabilimenti balneari esistenti. Per porre soluzione al problema l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire urgentemente con l’estrazione dal mare di sabbia, con opere finanziate direttamente.

In questi giorni sono partiti i lavori relativi al “Progetto di ricarica parziale di due varchi nelle scogliere di San Mauro Mare per la mitigazione dell’erosione della zona sud della spiaggia” e per il miglioramento della corrente litoranea con lo scopo di migliorare la qualità delle acque di balneazione e l’erosione costiera, approvando contestualmente il quadro economico di questo intervento di circa 40mila euro, per la lunghezza di circa 200-250 metri, a ridosso del confine con Bellaria. Si è aggiudicata l’offerta dei lavori la ditta “La Dragaggi Srl” con sede a Marghera (Venezia).

«Come Comune siamo tenuti a garantire l’idoneità di scogliere adeguate e spiaggia conforme – afferma la sindaca Luciana Garbuglia – quindi abbiamo proceduto finanziando la doppia operazione. Ora vengono sistemate le scogliere. Poi verrà rimessa la sabbia estratta dal mare per ripristinare la spiaggia. Speriamo poi in un’estate all’insegna della positività e dell’accoglienza nel segno della migliore tradizione a favore dei turisti che scelgono la nostra San Mauro Mare».