San Mauro Mare, tragico incendio: i Vigili del Fuoco salvano il figlio sul balcone, muore il padre

Tragico incendio ieri sera a San Mauro Mare al primo piano di una palazzina: salvata una persona e rinvenuto il padre deceduto. Nella serata dell’8 novembre 2026, alle 21.30, 5 squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute in via Malaspina, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al primo piano. I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un uomo rimasto bloccato sul balcone dell’abitazione, trasportata poi in ospedale, vittima di intossicazioni e ustioni. Durante le operazioni all’interno dei locali interessati dal rogo, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un’altra persona, il padre dell’uomo salvato.

Le squadre hanno estinto le fiamme e provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area. Sono in corso le indagini per determinare le cause. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.