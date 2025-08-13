San Mauro Mare, sgominato il delivery dello spaccio: consegnavano la cocaina direttamente a casa, due arresti

Duro colpo all’attività di spaccio a Cesena: arrestati dalla Polizia di Stato due cittadini albanesi e sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina.

Nei giorni scorsi è stata realizzata un’importante attività di polizia giudiziaria dagli inquirenti del Commissariato di Cesena e della Squadra Mobile di Forlì, con la cocaina che era pronta per essere messa in commercio nel territorio della riviera romagnola.

I due stranieri operavano indisturbati sul territorio come veri e propri delivery dello spaccio. Grazie all’attività di indagine è stato appurato che il commercio della sostanza veniva realizzata recapitando direttamente le dosi richieste agli acquirenti e che gli spostamenti avvenivano su una vettura con targa straniera. I sospetti circa l’attività illecita sono stati, d’altronde, confermati da alcune cessioni a clienti che gli investigatori sono stati in grado di ricostruire grazie ad una paziente attività di osservazione.

Decisivo il blitz dei poliziotti che, intercettata l’auto nella zona di San Mauro Mare, hanno proceduto ad un controllo di polizia che dava esito positivo dal momento che venivano rinvenuti all’interno della vettura due panetti incellofanati di cocaina, ognuno dei quali di un peso superiore ai 200 grammi. La sostanza veniva, quindi, sequestrata insieme a circa mille euro in contanti, verosimilmente riconducibili all’attività criminosa, ad un macchinario per realizzare il sottovuoto nella preparazione delle dosi e a diversi telefoni cellulari in uso ai due spacciatori.

Immediato l’arresto obbligatorio dei due albanesi, entrambi di 27 anni, e di cui uno risultava residente in Italia, mentre l’altro era domiciliato solo temporaneamente in una struttura ricettiva della riviera. Indagati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, i due sono stati tradotti alla casa circondariale di Forlì.