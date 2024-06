San Mauro Mare, rischia la vita per una dose di metadone ricevuta dalla sorella

Cede il metadone al fratello che rischia la vita per una overdose, La Polizia Locale di San Mauro Pascoli ha denunciato a piede libero una giovane donna dell’Est Europa per cessione di stupefacenti e lesioni in conseguenza di un altro reato. Nei giorni scorsi il fratello 35enne si è sentito male nella propria abitazione condivisa con la sorella (di qualche anno più giovane) e altre persone. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per problemi di droga, mentre la sorella è seguita dal Sert. Una volta arrivata l’ambulanza, è stata attivata la Polizia che dopo una serie di indagini ha riscontrato l’illecita cessione di metadone. L’uomo fortunatamente ora è fuori pericolo ma se l’è vista davvero brutta.