San Mauro Mare, Polizia Locale: ecco l’Ufficio Mobile

Al via il progetto dell’Ufficio Mobile della Polizia Locale a San Mauro Mare, un’iniziativa sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di offrire servizi più accessibili ai residenti e ai turisti della località a mare.

A partire da martedì 22 ottobre, l’Ufficio Mobile sarà presente ogni martedì mattina, dalle 9:30 alle 11:30, in Via Della Repubblica, presso gli stalli di sosta davanti all’Ufficio Turistico.

I cittadini e i turisti potranno usufruire del servizio per richiedere informazioni su sanzioni e procedimenti amministrativi e, più in generale, per accedere alla vasta gamma di servizi di competenza della Polizia Locale o dell’URP (a titolo esemplificativo: comunicazione di cessione fabbricato, dichiarazioni sostitutive di certificazione, richieste di passo carraio o di occupazione suolo pubblico, reclami o segnalazioni, autorizzazioni per la sosta di veicoli al servizio di invalidi, etc.).

“L’Ufficio Mobile rappresenta un importante passo per avvicinare l’amministrazione comunale e i servizi pubblici ai cittadini e ai turisti di San Mauro Mare” – afferma il Sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi - “riducendo la necessità di recarsi presso l’URP del Comune di San Mauro Pascoli e quindi rendendo maggiormente accessibili i servizi degli uffici comunali”.