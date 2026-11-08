San Mauro Mare, nell’incendio è morto Oliviero Parini, figura storica del turismo balneare

SAN MAURO MARE. Nell’incendio scoppiato sabato sera in via Malaspina a San Mauro Mare ha perso la vita Oliviero Parini, 85 anni. L’uomo è morto all’interno della sua camera da letto mentre il figlio e la moglie sono stati salvati mentre si trovavano sul balcone per sfuggire alle fiamme. Con Oliviero Parini scompare una figura storica per il turismo della riviera romagnola. Insieme ai famigliari era titolare di due stabilimenti balneari, tra cui il Bagno Alba intitolata alla moglie 82enne, Alba Mordini, pure lei ferita ma scampata dall’incendio, e il Bagno Berto, altro storico stabilimento balneare acquisito però da poco più di un anno circa. Una famiglia legata alla storia turistica, visto che le origini del Bagno Alba risalgono al 1961, quando Alba, non ancora maggiorenne, aprì un piccolo bar sulla spiaggia. In seguito nacque lo stabilimento balneare, luogo di vacanza per generazioni di villeggianti. Il figlio Gianluca lavora in un’azienda calzaturiera di San Mauro Pascoli.