San Mauro Mare, morto il ristoratore Fulvio Balestri

Infarto fatale oggi prima dell’alba per Fulvio “Fufi” Balestri, 65enne notissimo ristoratore nativo di Savignano Mare, con la sua famiglia che ha legato il suo nome al ristorante “da Giuliano”. Un attacco cardiaco gli è stato fatale questa mattina poco dopo le 5 all’hotel Villa Verde, in via Marina a San Mauro Mare. Immediati i soccorsi, ma purtroppo senza esito, con l’intervento anche dei Carabinieri. Negli ultimi anni Balestri viveva a Bellaria Cagnona e lascia la figlia Chiara e due nipoti. I funerali saranno celebrati venerdì 13 alle 15 nella chiesa Santa Maria Goretti di San Mauro.