San Mauro Mare. Migliorano le condizioni della 25enne rimasta ferita in Thailandia

Paiono in netto miglioramento rispetto alle prime ore di ricovero le condizioni di Giulia Gradara: la 25enne residente a San Mauro Mare coinvolta in un terrificante un incidente avvenuto all’estero. Sono arrivati in Thailandia il padre e la sorella maggiore della giovane donna che una volta atterrati in aeroporto sono stati raggiunti da una vettura dell’Ambasciata italiana che li ha trasportati nell’ospedale dove è ricoverata. La giovane versa ancora in prognosi riservata per le ferite riportate in particolar modo alla schiena nell’incidente in scooter. Lesioni per le quali è stata sottoposta ad operazioni chirurgiche. Ma i suoi parenti le hanno potuto parlare perché è cosciente: e soprattutto, dopo le cure intensive ricevute nelle ore immediatamente successive al sinistro, i medici impegnati sul suo quadro clinico hanno già potuto provare (con successo) a rimetterla in piedi, verificando così come lo stato delle ferite riportate sia già su una strada di futuribile guarigione; anche se per ora è troppo presto per poter ipotizzare una data di quando potrà essere in grado di sopportare il viaggio in aereo per rientrare in Italia. La ragazza, appassionata di viaggi, era arrivata in Thailandia da qualche settimana. Nei giorni scorsi l’incidente nella zona turistica di Phuket. La sammaurese viaggiava con un ragazzo cileno. Una coppia di amici li ha persi di vista ed è tornata indietro nel percorso, trovandoli in una specie di scarpata dove erano caduti rovinosamente. Per il ragazzo cileno non c’è stato nulla da fare e ha perso la vita. Giulia Gradara ha battuto violentemente soprattutto la schiena ed è stata trasportata per le cure in un ospedale della zona.