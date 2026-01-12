San Mauro Mare, le vincitrici di “Miss Mamma Italiana” nel casting di un film: ecco le romagnole nei provini

Nell’ultimo fine settimana, organizzato dalla “Imago Film” di Roma e coordinato dalla società sammaurese “Te.Ma Spettacoli” di Paolo Teti, all’Hotel Rosalba di San Mauro Mare, si è tenuto un casting cinematografico per le riprese del prossimo film dal titolo “Un drammatico imprevisto”, con la presenza di Lucia Macale produttrice della società “Imago Film” e del regista Claudio Rossi Massimi.

Al casting hanno partecipato una cinquantina di Mamme Miss, vincitrici del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, provenienti da tutta Italia, tra loro anche: Adriana Pino, Antonella Burattoni e Claudia Sangiorgi di Ravenna; Barbara Semeraro di Forlì; Valentina Crescimbeni, Franca Pulvirenti, Santa Maria Cabral, Livia Collini ed Ilenia Milandri di Cesena; Alessandra Radice di Cesenatico; Francesca Bartolini ed Iva Sarti di San Mauro Pascoli; Fatima El Atifi di Rimini ed Eliane Festas di Cattolica.

Le Mamme Miss sono state impegnate per due giornate e molte di loro, visto che il casting si è tenuto nel fine settimana, hanno trascorso un weekend a San Mauro Mare con le proprie famiglie.