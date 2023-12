San Mauro Mare, la storica bagnina del Bagno Bigi si è spenta a 96 anni

Dopo Lieto Pari, sabato scorso la piccola comunità di San Mauro Mare ha detto addio ad Anna Maria Campana in Balestri, tra le persone più anziane del paese con i suoi 96 anni. La sigonra Anna era molto conosciuta in tutta la zona del Rubicone, perché dagli anni ‘60, per circa 50 anni, con il marito Luigi (conosciuto da tutti come Bigi), ha gestito il Bagno Bigi a Savignano Mare. Anna ed il marito, erano anche gestori di una casa vacanze a San Mauro Mare, dove Anna viveva, con i figli, dopo la morte del marito avvenuta più di 10 anni fa. La figura di Anna era una figura storica nel campo della balneazione sia in Italia ed in Europa, in quanto essendo il loro stabilimento balneare a ridosso del Camping Rubicone di Savignano Mare, godevano di una clientela italiana, tedesca, austriaca, francese ed in modo particolare olandese. Il funerale martedì alle 10 alla chiesa parrocchiale di San Mauro Mare.