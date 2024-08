San Mauro Mare, iniziati i lavori all’ex caserma Cagnona per l’area commerciale e l’Eurospin

Dopo dieci anni dall’abbattimento dell’ex caserma sono partiti i lavori per realizzarci la struttura commerciale prevista. Confermato l’arrivo di un supermercato a marchio Eurospin. Le opere sono iniziate in questi giorni i lavori.

L’ex caserma della Cagnona ha funzionato per vari decenni. Poi nel 1992 e fino al 1998 ebbe un ruolo centrale per l’accoglienza dei profughi bosniaci in fuga dalla guerra dei Balcani. Per sei anni ha ospitato dunque persone in fuga dall’inferno dei bombardamenti. Poi sono seguiti una quindicina di anni di abbandono completo della struttura. Quindi il successivo abbattimento avvenuto nell’ottobre 2014. L’area si trova praticamente di fronte al Romagna Shopping Valley ed è stata venduta ad una proprietà privata che ha ottenuto il permesso a cambio d’uso ora commerciale.

L’insegna del supermercato sarà quella di Eurospin e occuperà un’area di 1500 metri quadrati, attorniata da altre due strutture sempre a vocazione commerciale, ma non alimentare. In tutto, quindi, tre blocchi per un’area interessata di 4.500 metri quadrati. Un paio di anni fa il progetto esecutivo. L’accensione delle ruspe è avvenuta nei giorni scorsi.

L’area al centro del restyling prevede la realizzazione di un parco pubblico, di una piazzetta per attività di intrattenimento e di un parcheggio. L’intervento sarà realizzato a monte del circuito delle minimoto, dall’altra parte del sottopasso dell’Adriatica, vicino ai campi sportivi e alla rotonda dell’iper, Prevista anche la sistemazione di via del Progresso con una pista ciclabile e la realizzazione di un’area verde. Insomma, un intervento che riqualifica un’area da tempo in abbandono. Nel 2014, infatti, l’area era diventata di proprietà della famiglia di Sergio Rossi attraverso la sua società immobiliare. L’idea iniziale era quella di realizzare un grande outlet della moda, progetto poi abbandonato. La vocazione commerciale dell’area però è rimasta, con al suo posto un supermercato marchio Eurospin che possa competere con il vicino Iper Rubicone.

«Negli ultimi due anni non è cambiato nulla e ci risulta sia in arrivo un supermercato Eurospin – afferma la vicesindaca di San Mauro Pascoli, Stefania Presti – non è nemmeno cambiata la proprietà dell’area e tantomeno il progetto. Visto che sono iniziati i lavori, ovviamente ne siamo contenti. Ma essendo un’iniziativa su un’area privata non conosciamo la tempistica per arrivare all’ultimazione dei lavori».