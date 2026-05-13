San Mauro Mare incidente: una donna si schianta con l’auto nei pressi del passaggio a livello, tasso acolemico oltre 5 volte il limite

Si schianta con l’auto nei pressi del passaggio a livello con un tasso alcolemico da brividi. Sabato scorso, una pattuglia della Polizia Locale di San Mauro Pascoli è intervenuta per un sinistro stradale in corrispondenza del passaggio a livello di San Mauro Mare. Durante le operazioni, gli agenti hanno notato un comportamento visibilmente alterato da parte della conducente coinvolta.

Sottoposta immediatamente ad accertamento mediante etilometro, la donna ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 2,5 g/l, un valore oltre cinque volte il limite consentito dalla legge (0,5 g/l).

“Trovarsi di fronte a un tasso alcolemico così elevato, specialmente in un punto critico come un passaggio a livello, è un fatto di estrema gravità,“ ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale. “Non parliamo solo di una violazione normativa, ma di un pericolo letale evitato per un soffio. La patente è stata immediatamente ritirata e si procederà con le pesanti sanzioni penali previste.”