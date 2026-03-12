San Mauro Mare, i panettoni di Politi “ambasciatori” in Georgia per la pasqua ortodossa

Il panettone italiano arriva in Georgia grazie allo chef sammaurese Fulvio Politi, membro attivo dell’Associazione Cuochi Romagnoli. Grazie alla partecipazione al Sigep di Rimini, Politi ha allacciato contatti internazionali e ora ha deciso di esportare in Caucaso uno dei simboli più amati della pasticceria italiana. In occasione della Pasqua ortodossa (che cade il 12 aprile prossimo, una settimana dopo di quella cattolica, ndr) che in Georgia rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno, Politi realizzerà una produzione speciale di 5.000 panettoni artigianali a Sairme, rinomata località montana immersa nella natura e famosa per le sue sorgenti termali a 950 metri di altitudine, nel comune di Baghdadi, presso l’omonima struttura ricettiva. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura gastronomica italiana all’estero e per far conoscere ai georgiani un prodotto simbolo della tradizione dolciaria dell’Italia. Il panettone, tipicamente associato al Natale, viene reinterpretato per celebrare la Pasqua ortodossa, creando così un ponte tra due culture e due tradizioni religiose.

A portare la tradizione gastronomica del panettone al Sairme Resort in Georgia è Politi, originario di Lecce e di adozione in Romagna, dove è titolare del brand Politi Hotels e titolare dell’hotel Conti di San Mauro Mare. «La cucina è uno dei mezzi più potenti per raccontare l’identità di un popolo – afferma - portare il panettone in Georgia significa anche diffondere il valore della cucina italiana, riconosciuta e candidata come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, e nell’occasione, rafforza il dialogo gastronomico tra Italia e Caucaso. La produzione dei 5.000 panettoni avverrà interamente all’interno delle cucine del resort, dove verranno utilizzati metodi artigianali e tecniche della pasticceria italiana. L’iniziativa coinvolgerà anche lo staff locale, che avrà l’opportunità di apprendere i segreti della lievitazione naturale e della preparazione del dolce milanese. ll progetto rappresenta non solo un evento gastronomico, ma anche un simbolo di scambio culturale: un pezzo d’Italia che prende forma tra le montagne della Georgia, dimostrando come la tradizione culinaria possa viaggiare oltre i confini e unire popoli diversi attraverso il gusto».