San Mauro Mare, i panettoni di Politi “ambasciatori” in Georgia per la pasqua ortodossa

Il panettone italiano arriva in Georgia grazie allo chef sammaurese Fulvio Politi, membro attivo dell’Associazione Cuochi Romagnoli. Grazie alla partecipazione al Sigep di Rimini, Politi ha allacciato contatti internazionali e ora ha deciso di esportare in Caucaso uno dei simboli più amati della pasticceria italiana. In occasione della Pasqua ortodossa (che cade il 12 aprile prossimo, una settimana dopo di quella cattolica, ndr) che in Georgia rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno, Politi realizzerà una produzione speciale di 5.000 panettoni artigianali a Sairme, rinomata località montana immersa nella natura e famosa per le sue sorgenti termali a 950 metri di altitudine, nel comune di Baghdadi, presso l’omonima struttura ricettiva. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura gastronomica italiana all’estero e per far conoscere ai georgiani un prodotto simbolo della tradizione dolciaria dell’Italia. Il panettone, tipicamente associato al Natale, viene reinterpretato per celebrare la Pasqua ortodossa, creando così un ponte tra due culture e due tradizioni religiose.