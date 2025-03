San Mauro Mare, area camper: la minoranza contesta la scelta e chiede chiarimenti

Parcheggio camper, la minoranza interroga. Nell’ultimo Consiglio comunale “San Mauro Futura” guidata da Simone Pascuzzi ha presentato un’interrogazione a cui, come consuetudine verrà data risposta nella prossima assise.

Area a monte di S. Mauro Mare

La richiesta di chiarimenti riguarda la nascente area camper di San Mauro Mare. Creata l’anno scorso , come parcheggio autovetture, non è stata utilizzata e, nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale l’ha candidata ad un bando sovracomunale per ottenere fondi, adeguarla e destinarla a parcheggio camper. Inizialmente aveva 86 posti auto, su fondo inghiaiato, grazie ad un investimento di 126 mila euro. Un’area di 7.205 metri quadrati, che era stata pensata dall’ex Amministrazione Garbuglia come un grande parcheggio turistico per la località di San Mauro Mare, lungo la strada provinciale Cagnona. Si trova, infatti, vicino al go kart e a monte della località marina, vicino allo svincolo sull’Adriatica, che il Comune aveva acquistato dall’Anas.

L’interrogazione

Il gruppo consiliare “San Mauro Futura” ora ha rivolto un’interrogazione con oggetto: “Realizzazione di parcheggio pubblico lungo la Sp 10 in località San Mauro Mare e di area per la rigenerazione ambientale lungo il canale Matrice”. I consiglieri comunali Simone Pascuzzi, Milena Marcantoni, Domenico Marseglia, Francesco Dellachiesa, Thomas Montanari, in sostanza chiedono perché la giunta abbia «ritenuto vantaggioso mutare la destinazione del nuovo parcheggio ad area attrezzata per camper, sia per la posizione strategica dell’area sia per rispettare le condizioni dettate dalla Provincia di Forlì-Cesena che aveva espresso parere favorevole alla realizzazione del parcheggio condizionato alla messa in esercizio di un cancello o sbarra di chiusura dell’area che permettesse l’utilizzo solo come parcheggio per soste lunghe. Con deliberazione di giunta comunale numero 3 del 9 gennaio 2025 la giunta approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla “Realizzazione di area attrezzata per la sosta camper lungo la Sp 10”, visto che la relazione tecnica generale cita che “l’area è facilmente raggiungibile, sia in bicicletta sia mediante l’utilizzo di mezzi pubblici, anche dalle vicine località balneari di Gatteo Mare e Bellaria Igea Marina”».

Scelta che non convince

La scelta di concorrere a un bando per area camper pone dei dubbi visto che «la zona scelta per un’area camper non è molto idonea – riflette il gruppo di minoranza - essendo collocata nella classe zonizzazione acustica comunale di livello IV a pochi metri da un’altra zona di classe V (pista di go kart) e a ridosso della statale 16, a scorrimento veloce; considerato che: un’area sosta per camper è uno spazio dedicato dove i viaggiatori possono parcheggiare i loro veicoli ricreazionali in modo sicuro e comodo ed in aree tali da rendere il soggiorno piacevole. Sono stati già spesi 126mila euro per l’acquisizione, la riqualificazione e la realizzazione dell’attuale area e non vogliamo altro spreco di soldi pubblici. Chiediamo alla giunta, quali sono i mezzi pubblici di cui sarà servita l’area di sosta camper se, allo stato attuale, non sono presenti itinerari volti a favorire neanche il collegamento della frazione San Mauro Mare con San Mauro Pascoli. Come si intenderà procedere nel caso in cui non venisse accolta la richiesta di 120mila euro mediante bando ministeriale. Infine di rivalutare la scelta deliberata dalla giunta relativa alla realizzazione di un’area attrezzata per la sosta camper riprendendo in considerazione la possibilità di proseguire con il progetto precedente, valutando l’idea di non dare in concessione a società terze, ma gestendolo direttamente».