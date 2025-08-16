San Mauro Mare, addio a Maurizio Nicoletti, ex albergatore e risorsa preziosa della parrocchia

Alla vigilia di Ferragosto, un malore improvviso, è stato fatale al 69enne Maurizio Nicoletti. L’uomo viveva da solo, nella sua abitazione, di via Busento, al confine tra San Mauro Mare e Bellaria-Cagnona. Nicoletti, assieme alla sua famiglia, fino alla fine degli anni ‘80, ha gestito, una piccola pensione, costruita dai suoi genitori ad inizio degli anni ‘60. Maurizio, da ragazzo, per alcuni anni, ha aiutato il parroco di allora della parrocchia Santa Maria Goretti di San Mauro Mare, il compianto don Ivo Rossi, come addetto alle proiezioni, nel salone parrocchiale, quando alla domenica pomeriggio, in tante sale parrocchiali, il don, per tenere unita la comunità proiettava film per ragazzi. E questa mattina, sabato 16 agosto, nella Chiesa di San Mauro Mare, si sono tenuti i funerali di Nicoletti, che lascia le sorelle Giuseppina e Angela.