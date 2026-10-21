San Mauro Mare, addio a Luigia Piva Baiocchi: insieme al marito fondò la celebre azienda dolciaria

Lutto a San Mauro Mare per la scomparsa di Luigia Piva Baiocchi, storica figura dell’imprenditoria locale legata alla celebre “Dolciaria Luigia”. Insieme al marito Natale (Angelo), partendo proprio da un laboratorio artigianale allestito nella loro abitazione di via Marina, ha contribuito a trasformare l’attività di famiglia in un’azienda di riferimento a livello nazionale. Una storia di passione e dedizione iniziata nel 1930, quando il suocero decise di mettersi in proprio impastando i primi dolci a mano, dai panettoni ai torroni fino alle specialità pasquali. Una tradizione di qualità e cura dei dettagli che prosegue ancora oggi. Luigia Piva Baiocchi lascia il marito, i figli Morena e Demarco, i nipoti Rebecca e Luca e i parenti tutti. Le esequie saranno celebrate domani (giovedì 22) nella chiesa di San Mauro Mare alle ore 14:30.