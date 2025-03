San Mauro, lo stilista Zanotti riacquista il 30% del suo marchio che aveva venduto nel 2014

Lo stilista calzaturiero Giuseppe Zanotti torna “padrone” della sua azienda. Non che prima non lo fosse, solo che il 30% era nelle mani del fondo L Catterton, private equity del gruppo del lusso Lvmh. E invece con la riacquisizione anche di questa quota lo stilista torna a controllare il 100% del suo brand.

«Ringrazio L Catterton per il supporto e la collaborazione di questi anni - ha affermato Zanotti in una nota -. Questo passo rappresenta un ritorno alle origini, ma al tempo stesso una rinnovata visione per il futuro del marchio, che potrà proseguire con la propria strategia di sviluppo a medio-lungo termine in totale autonomia. La moda è un’espressione di libertà e creatività: sono entusiasta di guidare questa nuova fase della nostra storia, con lo stesso slancio, dedizione e passione di sempre».

Sicuramente per l’azienda che porta il suo nome, e lo scorso anno ha festeggiato il trentennale, si apre una nuova fase. L’ingresso di L Catterton era avvenuto nel 2014 in un momento decisamente positivo per l’azienda sammaurese e più in generale per il settore del lusso. Il mercato delle calzature di alta gamma viaggiava a vele spiegate tanto che il marchio aveva chiuso il 2013 con il fatturato record di 115 milioni di euro. L’ingresso di nuovi capitali era visto come un elemento di crescita e ottimismo per il futuro, tanto che in una nota così allora veniva annunciava l’operazione con il fondo: «Rafforzare la nostra azienda con un partner globale rappresenta un ulteriore investimento. Consentirà all’azienda di strutturarsi meglio, rafforzare la nostra penetrazione nei mercati internazionali e continuare a crescere. È un nuovo grande progetto che ci rende davvero orgogliosi e ottimisti per il futuro».