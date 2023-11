San Mauro. Gli ex parrocchiani fanno restaurare la moto Guzzi 250 Airone del 1952 del padre di don Sanzio

Deve avere avuto più di un sussulto al cuore l’ex parroco di San Mauro Pascoli, Don Sanzio Monaldini, quando si è trovato davanti una quarantina di sammauresi insieme a una grande motocicletta rossa degli anni ’50. Era la sua, l’aveva lasciata in canonica quando se n’era andato nell’attuale parrocchia di Morciano, era ferma da parecchio e non versava in grandi condizioni.

E così un gruppo di suoi ex parrocchiani, 24 per la precisione, ha deciso di rimetterla a nuovo portandola da un restauratore di Forlimpopoli, Elio Brunelli.

Un lavoro certosino, il suo, durato oltre tre mesi, per un risultato di tutto rispetto: una Guzzi 250 Airone anno 1952 rimessa a nuovo.

E così domenica scorsa è avvenuta la sorpresa all’ex parroco che mai si sarebbe aspettato un regalo simile. «Sono senza parole su quanto hanno fatto i miei ex parrocchiani – sono state le parole di don Sanzio – Avrei immaginato tante cose ma non la motocicletta a cui sono legato affettivamente in quanto era di mio babbo. Non bastano le parole per ringraziarli uno ad uno».