Rubicone, uccisa da un lupo la cagnolina Mia, in salvo i suoi cuccioli

Cagnolina sbranata da lupo, i cinque cuccioli rimasti orfani ora tutti adottati. Dopo l’episodio che ha scosso gli abitanti della zona a confine tra Savignano e San Mauro Pascoli, con un cane di quattro anni attaccato e ucciso da un lupo, c’è il sollievo di sapere salvi i suoi piccoli. L’episodio è successo qualche giorno fa. Dopo aver messo in sicurezza i primi tre cuccioli orfani era stato lanciato un appello sui social, per trovare una sistemazione anche agli ultimi due cuccioli di appena dieci giorni d’età.

La loro mamma, una “meticcia” di nome “Mia”, nottetempo è stata attaccata, in un’area recintata, ma con varchi semi-aperti. Ha fronteggiato l’attacco del lupo, e ha difeso letteralmente con i denti i suoi piccoli. Come una mamma che fa scudo alla sua prole, Mia ha pagato con la vita quel gesto. Un grande dolore dei suoi proprietari che hanno constatato i fatti il giorno seguente, con l’angoscia di come fare a dare un futuro a cinque cagnolini rimasti orfani. Tre hanno trovato immediatamente collocazione da persone amanti degli animali e in grado di provvedere a crescerli. Per due, invece, un maschio e una femmina, era corsa contro il tempo per dar loro un futuro. Un’amica di famiglia ha avuto l’idea di lanciare un appello in rete e in 24 ore anche per loro c’è il lieto fine di due adozioni. Oramai appare necessario per tutti, di notte, proteggere in recenti chiusi ermeticamente i propri animali da cortile.