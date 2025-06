Rubicone, accoglienza ucraini: dopo 3 anni da lunedì chiude il progetto

Presentati i dati sull’accoglienza dei cittadini ucraini nei dieci Comuni dell’Unione Rubicone e Mare, da marzo 2022 a oggi. A fare da punto di contatto per l’assistenza ai profughi, inizialmente gestita in forma emergenziale tramite il coordinamento dell’Asp del Rubicone, è stato il Centro Interculturale Limes di San Mauro Pascoli, con la supervisione di Valeria Gentili della cooperativa Between che ha gestito le pratiche per conto dell’Unione Rubicone e Mare. «Complessivamente - ha spiegato Gentili - il territorio ha accolto 478 persone nel 2022, 194 nel 2023 e 153 tra il 2024 e i primi mesi del 2025. In gran parte donne e minori, ma anche adulti soli e anziani, spesso in condizioni di fragilità. Nel primo anno dell’emergenza, sono stati accolti oltre 200 minori e più di 200 donne adulte». Parte degli ucraini sono rientrati in patria o si sono trasferiti in altri Paesi europei. Ma molti sono tuttora residenti sul territorio. «Un ruolo centrale lo ha giocato il progetto promosso dalla Protezione civile - è stato spiegato - e l’accoglienza in famiglia, gestito dalla cooperativa Between in rete con il terzo settore e con capofila la cooperativa Cidas, attivo da novembre 2022 a giugno 2025. In questo ambito sono state 15 le persone accolte in abitazioni private del territorio, da famiglie residenti a Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, e Savignano. A sostegno delle famiglie ospitanti e dei rifugiati è stata attivata una rete professionale che ha garantito supporto psicologico, insegnamento della lingua italiana, consulenza legale, tutoraggio per l’inserimento lavorativo, abitativo e formativo, inserimento scolastico, attività educative e laboratori per minori».