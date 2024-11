Pupi Avati: “Il mio rapporto misterioso e speciale con Pascoli”

“Con Pascoli ho sempre avuto un rapporto misterioso e speciale. Mi lega una vicenda familiare che mi colpì tanti anni fa quando il 10 agosto, giorno dell’omicidio del babbo del poeta, persi mio padre e mia nonna in un incidente stradale proprio in Romagna. Mi lega anche la sua poesia, in me abita la poetica del Fanciullino. Provai anche a proporre un film su Pascoli, senza riuscirvi. Mi dà molta gioia che un collega che stimo moltissimo, quale è Giuseppe Piccioni, stia realizzando un film sulla vita di Giovanni Pascoli”.

Con queste parole Pupi Avati ha accolto la consegna del Premio Pascoli alla carriera tributatogli da Sammauroindustria ieri (domenica 3 novembre) a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, paese natale di Giovanni Pascoli. A consegnarlo la presidente della giuria del Premio, Daniela Baroncini, nonché presidente dell’Accademia Pascoliana. Per il grande regista è stata una giornata alquanto speciale dal momento che il riconoscimento gli è stato consegnato nel giorno del suo 86esimo compleanno.

Questa la motivazione del Premio: “Pupi Avati è un autore nel senso più ampio della parola, perché mostra un linguaggio proprio e ricco di originalità, costruito in anni di lavoro sui generi, e perché, al contempo, è regista, sceneggiatore, produttore dei propri film. Dotato di una notevole dose d’invenzione che lo induce alla creazione di nuovi generi come, per esempio, il cosiddetto ‘gotico padano’, si è cimentato con eccellenti risultati nel film storico, nella commedia, molto spesso amara, e nel dramma, a volte contaminandoli e attingendo a vette di autentica poesia. Autore assai sensibile alle poetiche della memoria o del ricordo come direbbe Pascoli, ha tratto al pari del poeta sammaurese linfa vitale dall’ambiente provinciale. Non basta: ha progettato di fare un film su di lui, citazioni pascoliane si trovano in alcuni suoi film, e la sua biografia ‘incrocia’ quella del poeta perché anche Avati ha vissuto un tragico 10 agosto”.