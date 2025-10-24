San Mauro Pascoli, pronti gli spogliatoi al palazzetto: prende forma la “cittadella dello sport”

L’anno scorso nel mese di aprile venne inaugurata la nuova struttura alla presenza dell’assessore regionale Paolo Calvano. Si trova in via Fellini ed è il nuovo “Palazzetto dello sport” situato di fianco ai campi sportivi da calcio “E’ Re”, e presto accoglierà anche altri campi. Nato per essere utilizzato per il calcio a 5 e per la pallavolo con caratteristiche e dimensioni idonee per la disputa di partite per il campionato di serie A, con una tribuna per cento persone. Il progetto venne realizzato per un importo di 617.722 euro, cifra messa a disposizione dall’Azienda Agricola Guidi, nell’accordo pubblico-privato per il noto impianto avicolo all’avanguardia lungo via Cagnona che per anni è stato contestato da una parte delle minoranze. Il palazzetto era bello, funzionale, ma senza spogliatoi.