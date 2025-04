“Non era un comizio, né un rave party”: l’amarezza di Legacoop per il rinvio della piccola festa del teatro di Villa Torlonia per il funerale di Papa Francesco

Molti appuntamenti legati al 25 aprile hanno dovuto essere rinviati a causa dei funerali del Santo Padre. Legacoop in una nota sottolinea con amarezza il cambio di data per l’appuntamento di Villa Torlonia. “Sabato 26 aprile, a Villa Torlonia - sottolinea Legacoop - si sarebbe dovuta svolgere la piccola festa del teatro “Che pace, la sera!”, organizzata dalla cooperativa Sillaba. Non un comizio, né un rave party, ma un momento di approfondimento sobrio e misurato, basato sugli interventi di operatori culturali di valore come Denis Campitelli, Annalisa Teodorani e Roberto Mercadini, arricchito dalla musica popolare di Ciuma&Adele. L’iniziativa ha dovuto essere spostata, all’ultimo momento, a domenica 27 aprile, sempre alle 17,30”.

“Naturalmente - prosegue la nota - i cooperatori di Legacoop Romagna si uniscono al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, un uomo che ha più volte espresso nei fatti e nelle parole gli stessi valori a cui si richiamava la Resistenza. Allo stesso tempo, intendono sottolineare le difficoltà che vivono le cooperative culturali associate, a causa di una decisione inopportuna e sorprendente, che ha aumentato i costi organizzativi e reso più difficile la partecipazione. Non importa. Pieni dell’orgoglio di chi non dimentica di appartenere ai valori che 80 anni fa hanno liberato il nostro Paese e che hanno ricostruito la Romagna anche grazie alla cooperazione, Legacoop Romagna invita i Cooperatori a partecipare, domenica 27 aprile alle 17,30, a Villa Torlonia, e a tutte le altre iniziative organizzate in occasione della Liberazione”.