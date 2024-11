Lavoro, corso gratuito di alta specializzazione nel calzaturiero a San Mauro Pascoli: iscrizioni fino al 18 novembre

Sono prorogate a lunedì 18 novembre le iscrizioni al corso gratuito di alta specializzazione “Tecnico per la progettazione e realizzazione di prodotti calzaturieri in una filiera digitale e sostenibile”.

Organizzato dalla scuola del Cercal di San Mauro Pascoli, il corso forma tecnici in grado di collaborare alla progettazione tecnica di calzature, componenti, accessori e alla messa in produzione di prodotti o parti di esso, utilizzando competenze digitali integrate al know-how delle conoscenze tradizionali. Opera anche in diverse realtà della filiera calzaturiera, dei prodotti in pelle, degli accessori e della moda in genere.

Complessivamente sono 800 le ore di formazione, 536 nella scuola del Cercal a San Mauro Pascoli, 264 direttamente in azienda. Il corso viene organizzato insieme alle aziende del territorio impegnate come soggetti attuatori (Giovagnoli, Pollini, Sergio Rossi, Tacchificio Zanzani, Universal) e complessivamente con oltre 20 imprese del distretto calzaturiero disponibili ad ospitare i partecipanti in stage. Partecipano inoltre al progetto l’Istituto Marie Curie di Savignano, l’ISIA di Faenza (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Bologna.

Ai partecipanti al termine del percorso viene rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy”.

Tutti i dettagli sui contenuti della formazione e sulle modalità di accesso al corso sono presenti sul sito web del Cercal, www.cercal.org.

Per informazioni, orientamento e iscrizioni: Cercal San Mauro Pascoli tel. 0541-932965 (Monia Lomonico) formazione@cercal.org