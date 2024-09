Inaugurato il nuovo Palazzo del Turismo Arcobaleno: «Si apre una nuova stagione per San Mauro Mare»

Questo venerdì pomeriggio, il Comune di San Mauro Pascoli ha inaugurato il nuovo Palazzo del Turismo Arcobaleno a San Mauro Mare, una struttura moderna e multifunzionale che rappresenta un importante investimento per la valorizzazione del territorio e il potenziamento dell’offerta turistica della località.

La realizzazione del nuovo Palazzo del Turismo Arcobaleno rientra nel più ampio progetto “Waterfront” della legge regionale 20/2018 che ha interessato anche la recente riqualificazione del lungomare con un contributo economico della Regione Emilia-Romagna complessivo di circa 1.800.000 euro. L’investimento per la sola realizzazione del Palazzo del Turismo è stato di circa 1.500.000 euro.

La struttura inaugurata, dalle linee architettoniche moderne ed accattivanti, ospiterà l’Ufficio Turistico ed un’ampia sala multifunzionale con 140 posti a sedere dotata di ogni comfort, che permetterà di ospitare eventi di ogni genere, anche durante il periodo invernale.

Durante la cerimonia sono intervenuti il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, l’ex-sindaca Luciana Garbuglia, il sindaco di Cesenatico e membro del cda di Visit Romagna Matteo Gozzoli e la presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo.

«Con l’inaugurazione del Palazzo del Turismo si apre una nuova stagione per San Mauro Mare, perché viene restituito alla collettività uno spazio inclusivo e dinamico che proietta l’offerta turistica della nostra località nel futuro», ha affermato Moris Guidi, che poi ha ringraziato Luciana Garbuglia e la precedente Amministrazione a cui si deve la realizzazione del progetto. Il sindaco ha ringraziato anche la Regione Emilia-Romagna, l’ex-presidente Stefano Bonaccini, l’attuale presidente Irene Priolo e tutta la Giunta regionale per aver sostenuto in maniera determinante la riqualificazione di San Mauro Mare.

Luciana Garbuglia ha ripercorso le tappe che si sono susseguite per la realizzazione dell’intero progetto “Waterfront”, mentre la presidente Irene Priolo ha sottolineato l’impegno della Regione Emilia-Romagna nel sostenere i progetti di innovazione del prodotto turistico e di riqualificazione del distretto balneare romagnolo.

La giornata è stata accompagnata dall’esibizione della banda musicale “Amici della Musica”, seguita da un DJ Set di Lori Zama e un concerto serale di Filippo Malatesta all’Arena Arcobaleno. L’inaugurazione ha visto una folta partecipazione di cittadini, oltre a numerose autorità locali e regionali, tra cui sindaci, consiglieri, assessori, e rappresentanti delle forze dell’ordine.