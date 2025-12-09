Il violentatore di San Mauro Pascoli con i pantaloni abbassati aveva molestato una 70enne: “Cosa fai? Potrei essere tua nonna”

«Abbiamo incontrato il mostro due ore prima della violenza sessuale». I volontari che tengono curata la celletta mariana lungo il Rio Salto, la mattina del grave episodio si sono recati alla celletta stessa per allestire un piccolo presepe e altri abbellimenti a tema natalizio. «Siamo arrivati con il materiale caricato a bordo dell’auto - dicono, scossi per quello che poi è successo -. Il giovane violentatore era a sedere in un panca dell’area adiacente. Noi abbiamo depositato il presepe e le altre cose. Poi abbiamo impiegato del tempo per addobbare la celletta. Quando eravamo all’opera è passato a salutarci un amico sammaurese che abita lì vicino e ci ha detto: “Lo sapete vero che quel ragazzo seduto è quello che ha cercato di violentare una 70enne?”. Siamo rimasti sorpresi. Andando via gli siamo passati accanto con l’auto e gli abbiamo comunque fatto una sorta di saluto. Il ragazzo senza parlare ci ha fatto un sorriso un po’ stupito».