“In particolare - continua la nota - rispetto al 2023, gli arrivi totali sono cresciuti del 7,6%, mentre le presenze hanno registrato un incremento del 6,4%. Analizzando i dati in dettaglio, gli arrivi di turisti italiani sono aumentati del 5,5%, mentre gli arrivi di turisti stranieri hanno registrato una crescita eccezionale del 19,3%, confermando l’interesse internazionale per la nostra località. Anche le presenze mostrano un trend positivo, con un aumento del 6,9% tra i turisti italiani e del 4,1% tra quelli stranieri”.

Sono stati pubblicati i dati statistici relativi al turismo per il mese di agosto 2024. “Per San Mauro Mare - sottolinea il Comune in una nota - i numeri evidenziano un importante aumento sia negli arrivi che nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa crescita conferma la bontà delle azioni intraprese per valorizzare e promuovere le offerte turistiche e culturali di San Mauro”-

Il sindaco Moris Guidi ha così commentato i dati: “Questi risultati sono un chiaro segnale della ripresa e della crescita del nostro settore turistico, e testimoniano l’efficacia delle politiche di promozione e della qualità dei servizi offerti. Il lavoro sinergico tra l’amministrazione pubblica e gli operatori privati è stato fondamentale per raggiungere questo obiettivo.”

Un ruolo chiave in questo successo è stato giocato dall’associazione Marefuturo, che gestisce l’ufficio IAT e si occupa della promozione turistica e dell’organizzazione di eventi. “La collaborazione con Marefuturo e le iniziative messe in campo hanno contribuito in modo decisivo a rendere il nostro territorio una meta sempre più attraente per i visitatori, sia italiani che stranieri”, ha aggiunto il sindaco Guidi.